Ducati geht unter die Gravel-Biker

Ducati erweitert sein Pedelec-Angebot um ein Gravel-Bike. Das Futa All Road ist vom Rennrad Futa AXS abgeleitet. Es verfügt ebenfalls über einen in der Nabe untergebrachten Motor, einen im Unterrohr integrierten Akku, eine Lackierung im Ducati-Stil mit GP-roten Akzenten und einen Rahmen mit Sichtcarbon. Die Laufräder und der Lenker bestehen ebenfalls aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Daher wiegt das Futa All Road lediglich 12,4 Kilogramm.

Der 250-Watt-Motor liefert 42 Newtonmeter und bietet fünf Unterstützungsstufen. Der Akku hat eine Kapazität von 250 Wattstunden. Optional ein Range Extender mit weiteren 250 Wh erhältlich. Die elektronische 2x12-Schaltung arbeitet kabellos. Die vordere Reifenbreite beträgt 38 Millimeter, die hintere 35. Die Bremsscheiben haben einen Durchmesser von 16 Zentimetern. Mitgeliefert wird ein Bikepacking-Set von Skuad mit wasserfesten Taschen für Sattel, Lenker und Rahmen.



Das Ducati Futa All Road wird in vier Rahmengrößen produziert und kostet 7600 Euro. (aum)