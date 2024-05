Geburtstagsparty für „Mister Two“

Am kommenden Samstag (1. Juni) feiert die Toyota Collection den 40. Geburtstag des Kultsportwagens Toyota MR2. Das Public Opening (10 bis 14 Uhr) der Automobilsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland in Köln erzählt bei freiem Eintritt die Erfolgsgeschichte des im Juni 1984 eingeführten Zweisitzers, der in drei Generationen als Coupé, Roadster und Racer durch sein Mittelmotor-Layout mit Hinterradantrieb ein Stück Formel 1-Technologie in den Alltag brachte.

Der kryptische Modellcode MR2 ist eine Kurzform von „midship-engine, rear-drive, 2-seater“ (Mittelmotor, Heckantrieb, 2-Sitzer). Für die Fans hieß er einfach nur „Mister Two“, der sich mit fast idealer Gewichtsverteilung von 45:55 zwischen Vorder- und Hinterachse fast wie ein Kart durch enge Kurven bewegen ließ. Für den Vortrieb des ersten, nur 977 Kilogramm leichten MR2 (W10) von 1984 sorgte der erste japanische Großserien-16-Ventil-Motor. Dieser bereits im Rallyesport bewährte Vierzylinder dreht bis 7300 Touren – und trotzdem erreichen gepflegte Toyota MR2 Laufleistungen jenseits der 300.000-Kilometer-Marke.



In der 1989 lancierten zweiten Generation (W20) zeigte sich „Mister Two“ als Trendsetter organischen Biodesigns in rundlichen, aerodynamischen Linien mit überzeugenden Fahrleistungen dank eines bis zu 175 PS (129 kW) starken 2,0-Liter-16-Ventil-Triebwerks. Für Frischluft-Freuden sorgten im Toyota MR (W10) ein Glas-Hebedach oder ein T-bar-Dachkonzept sowie eine kleine Cabrio-Serie des deutschen Karossiers Schwan, der das T-Bar zur einteiligen Dachöffnung transformierte. „T for two“ nannte die Werbung den Toyota MR2 (W20), der das T-Bar-Konzept in Deutschland serienmäßig anbot. Die 1999 präsentierte dritte MR2 Generation (W30) schließlich wurde Teil der damals wiederentdeckten Roadster-Renaissance.



In jedem Fall traf der von 1984 bis 2007 gebaute MR2 offenbar den Nerv der Zeit, die nach bezahlbaren und zuverlässigen Fahrspaßmaschinen verlangte: Mit insgesamt exakt 377.817 verkauften Einheiten gilt der Sportwagen bis heute als erfolgreichster asiatischer Mittelmotor-Zweisitzer. Auch eine Rallye-Version mit 600 PS (441 kW) Leistung und Allradantrieb entstand 1985 bei der Toyota Motorsport GmbH – Vorgänger der heutigen Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E)– in Köln-Marsdorf, der allerdings wegen der Absage der Rallye-Gruppe S nicht zum Einsatz kam.



Beim Public Opening der Toyota Collection gibt es noch einmal die Möglichkeit in das Cockpit eines frühen MR2 (W10) zu klettern. Aber auch viele weitere Toyota-Sportwagen laden zum hautnahen Kennenlernen ein: Insgesamt zeigt die größte deutsche Toyota Sammlung rund 80 Klassiker aus sieben Jahrzehnten –darunter auch aktuelle GR-Modelle. Hintergrund-Infos zu allen Highlights aus der Geschichte des Toyota MR2 geben zwei kostenlose Expertenführungen.



Nicht fehlen darf dabei die besondere Geburtstagsparade für den MR2 auf dem Parkplatz vor den Toren der Ausstellungshalle. Dort trifft sich bei jedem Public Opening die Community mit ihren Liebhaberfahrzeugen, und dieses Mal soll „Mister Two“ im Mittelpunkt des Meetings stehen. Devotionalien und Ersatzteile für den MR2 und andere Toyota Modelle gibt es am Stand von Toyota Classic Parts.



Einen neuen Bestwert konnte das Public Opening der Toyota Collection Anfang Mai vermelden: Rund 2.100 Besucher mit gut 500 klassischen und neuen Liebhaberautos kamen zum Gazoo Racing Day und 86 Meet. Neben dem großen Startfeld aktueller Toyota GR Modelle begeisterten die weit über 150 Sportcoupés der Toyota „86 DACH“-Community, die alles den berühmten Modellcode tragen: Aus den 1980ern der Corolla Levin, Sprinter Trueno (AE86) und Corolla Coupé GT (AE86), dazu das 2011 lancierte Sportcoupé Toyota GT 86 sowie der Toyota GR86 als jüngster Sportler. (aum)