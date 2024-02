Motorsport- und Lexus V8-Faszination in der Toyota Collection

Das kommende Public Opening der Toyota Collection ist ein „must-see“ für die Motorsport-Community und alle Fans der seit 35 Jahren gebauten, leistungsstarken Lexus V8-Modelle: Passend zum Saisonstart auf Rundstrecken begeht Deutschlands größte Toyota Sammlung einen Tag, der die Vielfalt des Rennsports präsentiert. Zu den Highlights des Events gehören Motorsport-Talkrunden mit der zweifachen Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied, die mit Racing-Profis über die vielen Toyota Sporterfolge spricht. Aber auch die technischen Finessen der Lexus V8-Hochleistungsmodelle werden gefeiert. Die Toyota Collection auf dem Gelände von Toyota Deutschland in Köln-Marsdorf öffnet dazu am kommenden Samstag (2. März) von 10 bis 14 Uhr ihre Tore. Der Eintritt ist frei.

Ob Rallye, Trophy, Trial, Dakar, Le Mans oder Nürburgring – schon seit 1957 engagiert sich Toyota erfolgreich im Motorsport. Heute sind die weltweiten Rennaktivitäten bei Toyota Gazoo Racing (TGR) zusammengefasst. Beim Motorsport-Tag gibt es ein buntes Startfeld der Toyota Sport- und Rennwagen zu entdecken. Darunter der berühmte Corolla WRC von 1997, ein historischer Yaris Cup Racer und ein Toyota TS050 Hybrid WEC-Car von 2016, aber auch Prototypen wie der 5,11 Meter lange Lexus TS 650, der 2012 gleich gegenüber von der Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E) in Köln-Marsdorf konzipiert wurde. Der TGR-E Standort – einst als Toyota Team Europe (TTE) bekannt – ist heute globales Forschungszentrum von Gazoo Racing.



Lexus und Racing weckt bei Motorsportfans besondere Emotionen. So absolvierte der von einem 571 PS starken V10-Saugmotor befeuerte Lexus LFA schon als Prototyp Bestzeiten auf der Nürburgring-Nordschleife, auf der er seit 2004 jedes Jahr getestet wurde. 2008 und 2009 starteten Vorserienmodelle des LFA beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, ehe Lexus die Serienproduktion des 325 km/h schnellen und auf 500 Einheiten limitierten Hightech-Pioniers begann. In der Toyota Collection enthüllt sich der Lexus LFA als aufgeschnittener Prototyp, der Einblicke in Details seiner ultraleichten Karosserie aus carbonfaserverstärktem Kunststoff gewährt. Außerdem bekommen die Besucher die Gelegenheit, gleich zwei Lexus LFA zu bestaunen, von denen einer zum Soundcheck seines V10-Triebwerks einlädt.



Kein Thementag der Toyota Collection ohne die kostenlosen Expertenführungen zu den spektakulärsten Exponaten der insgesamt rund 80 ausgestellten Klassiker. Die Gelegenheit zu Benzingesprächen gibt es außerdem im Kreis der Community, die sich mit ihren Liebhaberautos – darunter diesmal auch seltene Lexus-Modelle – auf dem Parkplatz vor der Ausstellungshalle trifft. (aum)