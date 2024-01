Technik-Tag in der Toyota Collection.

Wie jeden ersten Samstag im Monat findet auch am 3. Februar wieder das Public Opening in der Toyota Collection auf dem Gelände der Kölner Deutschlandzentrale statt. Der Thementag steht dieses Mal unter dem Technik-Motto „Future Mobility“. Von 10 bis 14 Uhr gibt es Experten-Vorträge und Fragerunden rund um emissionsarme und emissionsfreie Antriebe sowie zu nachhaltiger Haustechnik von Photovoltaik bis Wallbox. Der Eintritt ist frei.

In zwei Vorträgen erläutern Experten von Toyota, welche unterschiedlichen Vorteile die vielfältigen Antriebsarten bieten, mit denen Toyota technologieoffen in die Zukunft steuert. Die Marke ist neben Hyundai die einzige, die in Deutschland mit dem Mirai einen Brennstoffzellen-Pkw anbietet. Anschauliche Einblicke in sonst verborgene Antriebstechnologien geben mehrere Schnittmodelle, auch hier gibt es im Rahmen von Führungen die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Technikexperten von Toyota zu richten. Außerdem stehen einige Fahrzeuge aus dem Angebot von Toyota und Lexus zum Kennenlernen bereit, darunter auch der Mirai sowie der vollelektrische bZ4X.

Die Besucher des Public Openings erfahren aber viel über umweltfreundliche Haustechniken wie Wallbox, Photovoltaik, bidirektionales Laden, Batteriespeicher und deren Fördermöglichkeiten.



Außerdem sind die insgesamt 85 Toyota- und Lexus-Fahrzeuge aus sieben Jahrzehnten zu sehen, die in der Toyota Collection fast alle frei zugänglich sind.



Die Spezialisten von Toyota Classic Parts stehen für Tipps rund um Old- und Youngtimer der beiden Marken zur Verfügung. holen. Und vor der Ausstellungshalle in der Toyota-Allee 2 dürften sich auch am 3. Februar wieder jede Menge Toyota- und Lexus-Besitzer mit ihren teils getunten Fahrzeugen auf dem Parkplatz versammeln. (aum)