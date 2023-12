Neujahrs-Opening in der Toyota Collection

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschland-Zentrale des Automobilherstellers in Köln lädt am Samstag, 6. Januar, zum traditionellen Neujahrs-Opening ein. Von 10 bis 14 Uhr hat die Fahrzeugsammlung ihre Tore für eine große Tausch- und Sammlerbörse rund um Toyota- und Lexus-Devotionalien, Prospekte, Modellautos und Ersatzteile für Klassiker der Marke. Und natürlich können die rund 80 Fahrzeuge der Toyota Collection besichtigt werden. Anfassen und einsteigen ist in vielen Fällen erlaubt.

Zwei kostenlose Expertenführungen zeigen beim ebenfalls kostenfreien Public Opening alle Highlights der Toyota-Sammlung. Auch wer Fragen zu den Exponaten oder zur Markenhistorie hat, findet einen Ansprechpartner. Gelegenheit für Gespräche bietet zudem das monatliche Treffen der Toyota Community, die ihre Liebhaberfahrzeuge vor dem Eingang der Ausstellungshalle vorstellt. Für die Verpflegung gibt es einen Cateringstand. (aum)