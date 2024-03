Offroad-Tag in der Toyota Collection

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln (Toyota-Alle 2) lädt auch am 6. April, wie jeden ersten Samstag im Monat, von 10 bis 14 Uhr zum Public Opening ein. Thema sind diesmal die Offroad-Fahrzeuge. Im Mittelpunkt steht der Land Crusier, von dem auch gleich zwei Exemplare der neuen Generation zu sehen sind, die noch nicht im Handel ist. Aber auch der Hilux, FJ Cruiser, 4-Runner oder der Mega Cruiser dürften nicht zu kurz kommen. Ein besonderer Programmpunkt ist die Verschränkungsrampe, auf der Experten die Funktion der Differentialsperre bei Geländewagen erklären. Der Eintritt zum Offroad-Day ist frei.

„Einsteigen erlaubt“ heißt es bei den zahlreichen historischen Fahrzeugen in der Toyota Collection. Die Ausstellung zeigt unter anderem Land Cruiser wie einen FJ 45 als Feuerwehrfahrzeug, den rustikaler Land Cruiser BJ 42 mit Hardtop oder den komfortableren Land Cruiser Station Wagon (FJ 60) – das Privatfahrzeug des Hollywoodstars und James-Bond-Darstellers Roger Moore an seinem Chalet in Crans-Montana in der Schweiz. Informationen über sämtliche Offroader in der Sammlung sowie die weiteren, insgesamt 85 ausgestellten Toyota und Lexus aus sieben Jahrzehnten gibt es bei zwei kostenlosen Expertenführungen.



Vor der Ausstellungshalle erwartet die Besucher des Offroad-Days auf dem Parkplatz ein großes Land-Cruiser- und Hilux-Treffen. Erwartet werden unter anderem der ab 1988 in Deutschland nur vorübergehend verkaufte Toyota 4-Runner mit kräftigem 3,0-Liter-V6, der ab 2006 für internationale Märkte gebaute FJ Cruiser und der 1995 in Japan vorgestellte Hightech-Kraxler Toyota Mega Cruiser mit gigantischer Bodenfreiheit durch Portalachsen. (aum)