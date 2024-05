1,5 Millionen Abrufe: Autoren-Union Mobilität meldet Allzeit-Hoch

Lange Wochenenden und Brückentage zahlen offenbar gleich doppelt auf die Anrufzahlen bei den Medien der Autoren-Union Mobilität ein. Auf der einen Seite sind da die Kollegen, die in ruhigen Kurzurlaubszahlen Stoff bei uns finden. Auf der anderen Seite zeigt sich hier der Einfluss unserer Leser, die unsere Portale so behandeln, wie ihre Fachzeitschrift. Sie lesen die Artikel unserer Fachjournalisten. Aber auch solch ein Rekord ist noch nicht das Ende der Entwicklung. Wir wissen inzwischen, dass unser Material über Medien rund ein Drittel seiner Reichweite schafft, aber zwei Drittel fließen über unsere Mobilversionen direkt zum Leser.

Von den 656.018 abgerufenen Texten dieser Woche waren dies die Top Ten:



1. Im Rückspiegel: Vor 100 Jahren „hüpften“ die ersten Autos vom Band

2. Gute Nacht im Multivan

3. Das Comeback von Cadillac

4. Bye-bye, Motorradkupplung

5. Motoren, Möpse und Malheur

6. Lexus UX 300h: Neue innere Werte

7. Ferrari nennt den Nachfolger schlicht 12Cilindri

8. VW California: Für die kleinen und großen Fluchten aus dem Alltag

9. Der Cullinan geht in seine zweite Amtszeit

10. Nissan mischt sich unter die Wakeboarder



837.622 Fotos und 5980 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die vielen Abnehmer in den Redaktionen aus. Der Defender 110 Sedona Edition schaffte es diese Woche bei den Fotos und bei den Videos auf den ersten Platz. (aum)