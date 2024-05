Fiat 600 zum Jubeln

Fiat feiert im Juli seinen 125. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es ein speziell für den deutschen Markt konfiguriertes Jubiläumsmodell: den Fiat 600 Hybrid „125 Jahre Edition“. Das Fahrzeug zeichnet sich durch eine erweiterte Serienausstattung und besondere Leasingkonditionen aus. Es gibt den Editions-Fiat ohne Anzahlung für 125 Euro im Monat bei 24 Monaten Laufzeit und 5000 Kilometern im Jahr.

Der Fiat 600 Hybrid wird von einem 100 PS (74 kW) leistenden Benziner angetrieben, den ein Elektromotor mit 21 kW (29 PS) unterstützt. Das Sondermodell 125 Jahre Edition bietet zusätzlich zur Basisversion ein Navigationssystem, einen USB-C-Anschluss im Fond, ein Pad zum kabellosen Aufladen von Smartphones, Fernlichtassistent, elektrische Parkbremse sowie Mittelarmlehne vorne und Stauraum in der Mittelkonsole. Die Fahrerassistenzsysteme werden um Verkehrszeichenerkennung, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und den Stauassistenten ergänzt.



Zur Serienausstattung gehören außerdem Klimaanlage, Parksensoren, ein zentrales Kombiinstrument als TFT-Monitor mit sieben Zoll Durchmesser (17,8 Zentimeter). Das Infotainmentsystem weist eine Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll auf (26 Zentimeter) und bindet Smartphones via Android Auto oder Apple Carplay an. Möglich ist außerdem die Nutzung der Connected Services von Fiat. (aum)