Sommer, Sonne, Sand und Meer – und Harley-Davidson

Harley-Davidson veranstaltet vom 6. bis 9. Juni wieder seine Summertime-Party auf Sylt. Zum 25. Mal gibt es auf Deutschlands nördlichster Insel Sonne, Sand, Dünen und Meer sowie jede Menge Motorräder. Organisiert wird die Veranstaltung vom örtlichen Chapter und von Harley-Davidson Fashion Sylt.

Wer bereits einen Tag früher am Mittwoch anreist, der bekommt ein Stück der traditionellen Torte des Harley-Davidson Fashion Stores in Westerlands Elisabethstraße 3 ab. Offiziell wird die Summertime-Party dann am Donnerstag, 6. Juni, mit der „H-D Cruise Night“: Am Lister Hafen sticht die „Sylt Express“ mit DJ-Musik in See.



Am Freitag trifft sich die Fan-Gemeinde in der Elisabethstraße. Abends findet dann im Kursaal die große Sommer-Party mit Buffet, Tombola, DJ und Live-Musik statt. Samstag steht dann der Motorradkorso über die Insel an. Ab 9.30 Uhr stellen die Biker ihre Maschinen an der Kurpromenade auf und genießen bei Livemusik ihr Frühstück in unmittelbarer Strandnähe. Gegen Mittag werden die Motoren gestartet. Nach einem kulinarischen Stopp bei Gosch in List endet die Ausfahrt am Nachmittag in Wenningstedt bei Musik, kühlen Getränken und einer Verlosung.



Weitere Informationen und die Buchungsunterlagen zur Summertime-Party finden sich unter www.sylt-chapter.com. (aum)