Skoda steht wieder auf dem Eis

Neben dem Radsport engagiert sich Skoda auch im Eishockey als Sponsor und Automobilpartner. Die Freitag beginnende Weltmeisterschaft (–26.5.) im Heimatland Tschechien unterstützt das Unternehmen mit 45 Fahrzeugen. Es handelt sich um Kodiaq, Superb Combi und Enyaq in spezieller Lackierung. Modelle dieser Baureihen zeigt Skoda auch im Umfeld der beiden Spielstätten in Prag und Ostrava gemeinsam mit dem in Regenbogenfarben lackierten Enyaq Coupé Respectline. Während der Spiele präsentiert sich die Marke mit ihrem Logo im Mittelkreis der Eisflächen. Zudem sind die Zuschauer eingeladen, ihr Hockeytalent im Rahmen verschiedener Aktivitäten unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus begleitet Skoda die WM auf seinen digitalen Kanälen.

Zusätzlich fertigt der Autohersteller erneut eine von Skoda Design entworfene Glastrophäe für den besten Spieler des Turniers, der unmittelbar nach dem Finale am 26. Mai ausgezeichnet wird.



Skoda unterstützt die Eishockey-Weltmeisterschaft zum 32. Mal. 1992 war die Marke erstmals als Mobilitätspartner mit von der Partie, ein Jahr später wurde der tschechische Autohersteller dann offizieller Hauptsponsor und hält damit den Guinness Weltrekord für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Geschichte des Sports. (aum)