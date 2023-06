Skoda begleitet die Tour de France mit mehr als 200 Fahrzeugen

Mit der 110. Tour de France startet am Samstag im baskischen Bilbao. Begleitet wird das berühmteste Radsportereignis der Welt zum 20. Mal von Skoda als Mobilitätspartner. 209 Fahrzeuge der Marke werden auf den 21 Etappen im Einsatz sein. Bis auf zwei Autos sind alle teil- oder vollelektrifiziert.

Renndirektor Christian Prudhomme ist zum dritten Mal in Folge mit einem Enyaq als Führungsfahrzeug unterwegs. Bei dem so genannten „Red Car“ handelt es sich um einen speziell umgerüsteten Sportline iV mit sechs Funkantennen, Flaggenhalter, speziellem Signalhorn, Werbebanner, Panoramadach und fünf Funkgeräten. Skoda ist bei der Tour de France außerdem Sponsor des grünen Trikots für den punktbesten Sprinter. Nach der Zielankunft am 21. Juli in Paris erhalten der Tour-Sieger und der Punktbeste von der Designabteilung des Autoherstellers entworfene Trophäen.



Online begleitet Skoda die Veranstaltung mit der Plattform „We love Cycling“ und arbeitet mit dem britischen Radrennfahrer Cameron Jeffers zusammen. Wer ihm auf Social Media folgt, erhält exklusive Blicke hinter die Kulissen. Die Marke ist außerdem Hauptsponsor des Frauenrennens „Tour de France Femmes avec Zwift“. Sie führt im Anschluss an die Tour de France vom 23. bis 30. Juli über acht Etappen und insgesamt 956 Kilometer. (aum)