Skoda begleitet die deutsche Eishockey-Mannschaft

Skoda Deutschland begleitet nach den ersten beiden Partien gegen Tschechien auch die fünf weiteren Testspiele der deutschen Mannschaft zur Vorbereitung auf die Eishockey-WM. Im Rahmenprogramm können die Zuschauer die neuesten Modelle der Marke kennenlernen. Termine sind der 21. und 23. April in Rosenheim, der 29. und 30. April in Dresden und der 8. Mai in Schwenningen.

Der deutsche Importeur ist langjähriger Sponsor des Deutschen Eishockey-Bundes. So ziert das Markenlogo bei Heimländerspielen die Eisfläche und die Mannschaftskleidung des deutschen Kaders. Darüber hinaus werden die DEB-Offiziellen mit Fahrzeugen der Marke ausgestattet. Skoda selbst ist seit 1993 Hauptsponsor der jährlich stattfindenden Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr vom 13. bis 29. Mai in Finnland stattfindet. Das Unternehmen hält für das längste WM-Hauptsponsoring im Sport einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. (aum)