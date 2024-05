Bye-bye, Motorradkupplung

Motor absaufen lassen beim Anfahren oder im falschen Gang runter auf Schritttempo – passiert immer mal wieder. Ganze Generationen von Motorradfahrern kennen das. Manche fürchten diesen Moment, speziell beim Anfahren an Steigungen oder im Gelände. Kupplungshebel links am Lenker ziehen, ersten Gang mit dem Fuß einlegen, Kupplung langsam kommen lassen und gleichzeitig Gas geben – dieses Zusammenspiel von linker Hand (Kupplung) und rechter Hand (Gas) setzt seit Urzeiten Motorräder in Bewegung. Bei modernen Zweirädern dürfte es damit bald vorbei sein. (aum)