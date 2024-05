Das Cardo Packtalk Pro erkennt auch Unfälle

Cardo bringt mit dem Packtalk Pro ein Motorrad-Kommunikationssystem auf den Markt, das über eine integrierte Unfallerkennung verfügt. Zentrales Element ist die integrierte IMU-Trägheitssensorik (Inertial Measurement Unit). Sie erfasst laut Hersteller in Bruchteilen von Sekunden jede unerwünschte Bewegung des Helms und erkennt darin Anzeichen für einen Sturz. Weiterer Baustein ist die Cardo-Connect-App auf dem Smartphone. Geht sie aufgrund der erfassten Daten von einem Unfall aus, schickt die Anwendung eine SMS an den in der Cardo Cloud im Internet hinterlegten Notfallkontakt.

Das neue Topmodell des Headset-Herstellers ist außerdem mit 45-Millimeter-JBL-Lautsprechern für hohe Soundqualität sowie einer Ein- und Ausschaltautomatik ausgestattet. Das Packtalk Pro ist ab Ende Juni im Handel und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 469,95 Euro. (aum)