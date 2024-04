Oschersleben im Zeichen historischer Rennmaschinen

Die Deutsche Historische Motorradmeisterschaft (DHM) startet an diesem Wochenende (13.–14.4.) in die Saison 2024. Rund 360 Fahrer haben sich für die insgesamt 20 Rennläufe des „VFV Klassik GP Oschersleben“ gemeldet. Zugelassen sind Motorräder der 1920 bis 1993 und in 18 Solo- und fünf Gespann-Klassen aufgeteilt. Zusätzlich fahren Superbikes aus den Jahren 1993 bis 2004 um einen Pokal. Der ausrichtende Veteranen-Fahrzeugverband plant für dieses Jahr insgesamt ein Dutzend Veranstaltungen in Deutschland und dem benachbarten Ausland.

Das Rennwochenende beginnt morgen mit einem Testtag und Prüf- und Einstellfahrten, gefolgt vom ganztägigen Zeittraining am Samstag. Am Sonntag beginnen dann um 8.30 Uhr die 20 Rennen. Eine Zuschauertageskarte kostet fünf Euro. (aum)