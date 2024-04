Das DRK kauft 22 VW Amarok

Bundesverband, Landesverband und Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes haben gemeinsam 1,2 Millionen Euro in die Anschaffung von 22 geländegängigen VW Amarok investiert. Sie sind für den Katastrophenschutz in Niedersachsen vorgesehen. 21 Pick-ups gehen an Kreisverbände, ein Fahrzeug an den Landesverband. Alle Amarok sind mit dem 205 PS (151 kW) starken 2,0-Liter-Diesel, Zehn-Gang-Automatik und Allradantrieb bestückt. Ausgestattet sind sie mit einem Hardtop, einem Unterfahrschutz für Motor, Getriebe und Tank, einer Differenzialsperre hinten und einer Anhängevorrichtung.

Nach der erfolgten Auslieferung im Werk Hannover gehen die Fahrzeuge zu Aufbauherstellern, um den speziellen Umbau mit Sondersignalanlage, Funk und Beklebung zu bekommen. Der erste, bereits umgerüstete Amarok des DRK wird auch auf der Messe Rettmobil (15.–17.5.) in Fulda auf dem Volkswagen-Stand zu sehen sein. (aum)