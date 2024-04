VW-Konzern setzte 2,1 Millionen Fahrzeuge ab

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal des Jahres weltweit 2,1 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Das sind zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Während die Auslieferungen vor allem in Südamerika mit 19 Prozent deutlich zulegten und im asiatisch-pazfischen Raum leicht zunahmen, gingen die Verkäufe in Europa und Nordamerika um fünf bzw. zehn Prozent zurück. Dank der guten Geschäftsentwicklung bei den Financial Services blieben die Umsatzerlöse mit 75,5 Milliarden Euro nach Unternehmensangaben „leicht“ unter dem Vorjahreswert von 76,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis fiel mit 4,6 Milliarden Euro ein Fünftel geringer aus als im ersten Quartal 2023. (aum)