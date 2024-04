„Großer Bahnhof“ für einen kleinen Kreis

Der neue Hochleistungs-Geländewagen Defender Octa der britischen Abenteuermarke Defender wird nach Abschluss eines umfangreichen Test- und Entwicklungsprogramms sowie exklusiver Kundenpräsentationen am 3. Juli 2024 vorgestellt. Schon vor der offiziellen Premiere des V8 Twin Turbo sind interessierte Kunden eingeladen, sich für eines von sieben exklusiven Defender Elements-Events an privaten Veranstaltungsorten weltweit anzumelden – von Großbritannien, Deutschland und Italien in Europa bis zu den USA, Dubai und Japan.

Diese Preview-Veranstaltungen bieten einen exklusiven Zugang zum stärksten, leistungsfähigsten und luxuriösesten Defender aller Zeiten. Käufer können bei dieser Gelegenheit die Spezifikationen ihres persönlichen Octa in entspannter und informeller Umgebung festzulegen. Um die Exklusivität zu gewährleisten, wird nur eine limitierte Anzahl von Defender OCTA Fahrzeugen auf dem deutschen Markt erhältlich sein. (aum)