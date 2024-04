Verkaufsstart für Peugeot E-Expert Kombi

Der neue Peugeot E-Expert Kombi ist ab sofort in den Längen L2 und L3 bestellbar. Er trägt ein überarbeitetes Design und glänzt mit Konnektivität und neuen Fahrerassistenzsystemen. Die Preise beginnen in der Variante L2 mit 50 kWh-Batterie ab 44.230 Euro. Damit soll eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 221 Kilometer möglich sein, innerstädtisch bis zu 305 Kilometer.

Darüber hinaus gibt es auch noch eine 75 kWh-Batterie mit einer kombinierten Reichweite von bis zu 348 Kilometer nach WLTP, die sich innerstädtisch auf bis zu 463 Kilometer steigern soll. In beiden Fällen und Modellen ist der bekannte 100 kW (136 PS) starke Elektromotor verbaut. Durch den Einbau der Batterie unter dem Boden ändert sich nichts an der Kapazität und Vielseitigkeit des Elektro-Transporters. Er hat eine Zuladung von maximal 982 Kilogramm (L2 50 kWh Batterie) und darf noch einmal 1000 Kilogramm anhängen.



Die Front des neuen E-Expert Kombi entspricht dem neuen Look der übrigen Produktpalette: ein neu gestalteter Kühlergrill mit dem neuen Emblem der Marke in der Mitte, neue Eco-LED-Scheinwerfer mit der Lichtsignatur der Löwenmarke und ein optimierter Stoßfänger. Dazu gesellt sich das digitale Kombiinstrument und der große zentrale 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm). Mehr Ablagefächer mit mehr Platz, vor allem im oberen Teil des Armaturenbretts und in der Mittelkonsole, sind ebenfalls integriert.



Zu den Fahrassistenten zählen jetzt ein Müdigkeitswarner, Geschwindigkeitsregler, Spurhalteassistent, Active Safety Brake mit Frontkollisionswarner und Berganfahrhilfe. Der Peugeot E-Expert Kombi wird serienmäßig in Weiß und optional in den Farben Silber, Grau und Schwarz ausgeliefert. Dazu bietet Peugeot ein komplettes Angebot an Wartungs- und Serviceverträgen für bis zu 8 Jahre und 200.000 Kilometer. (aum)