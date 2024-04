Hommage an den Kreiskolbenmotor

Mit einer neuen Dauerausstellung feiert das Mazda Classic-Automobil Museum Frey den Kreiskolben- oder Wankelmotor. Die Sonderschau „ROTATION“ versammelt nahezu alle Mazda-Modelle mit diesem einzigartigen Motorenprinzip, von Serienmodellen bis hin zu wahren Exoten und erfolgreichen Rennwagen.

In einem Kreiskolbenmotor ersetzen rotierende Scheiben die Auf- und Abwärtsbewegung der Kolben in einem klassischen Hubkolbenmotor. Dies ermöglicht eine mehr Laufruhe, minimale Geräuschemissionen, eine platzsparende Bauweise und ein geringeres Gewicht. Das erste Modell, bei dem Mazda auf diesen Antrieb setzte, war der Cosmo Sport 110 S, der 1967 vorgestellt wurde. Mit diesem Modell legte auch Walter Frey Ende der 1980er Jahre den Grundstein für seine private Mazda-Sammlung, die 2017 zur Eröffnung des Augsburger „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ führte.



In einer Zeitreise zeigt die Ausstellung inmitten der Augsburger Innenstadt unter anderem einen Luce R130, den Wankel-Bus Parkway Rotary 26, den R100 sowie die RX-Reihe mit dem RX-9 als absoluten Exoten. Abgerundet wird die Schau durch Replika der Rennwagen Mazda RX-7 SA22C von 1979 und Mazda RX-7 Rallye Gruppe B von 1984.



Nachdem mit dem Produktionsende des Mazda RX-8 im Jahr 2012 auch die Fertigung von Kreiskolbenmotoren eingestellt worden war, nahm der Automobilhersteller aus Hiroshima sie im Juni 2023 wieder auf: Im aktuellen Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV feiert der Antrieb sein Revival. Zuletzt erreichte Mazda mit über zwei Millionen produzierten Kreiskolbenmotor-Fahrzeugen einen historischen Meilenstein. (aum)