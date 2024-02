Mazda gibt beim Wankel wieder Gas

2012 hat Mazda mit dem RX-8 nach elf Generationen sein vorerst letztes Auto mit Kreiskolbenmotor gebaut. Seine Renaissance erlebt der Wankel nun seit vergangenem Jahr als reichweitenverlängernder Generator im Elektroauto MX-30. Doch dabei soll es nicht bleiben. Mazda hat heute die „Entwicklungsgruppe Kreiskolbenmotoren“ in der Antriebsentwicklung wieder eingesetzt. Sie soll an der Weiterentwicklung des alternativen Motorenkonzepts arbeiten. Neben dem Nutzung als Generator in Hybridantrieben beschäftigen sich die 36 Ingenieure dabei unter anderem auch mit dem Einsatz CO2-neutraler Kraftstoffe. (aum)