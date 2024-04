Mini-Stromer für Pflege- und Lieferdienste

Anfang Mai rollt Ari Motors mit dem Soleno sein erstes L7e-Fahrzeug mit Fahrerairbag auf den Markt. Der vollelektrische Zweisitzer wird bis zu 90 km/h schnell und soll mit einem Verbrauch von 8,8 bis 10,0 kWh sehr sparsam unterwegs sein. Das nur 743 Kilogramm leichte Mini-Stromer richtet sich vor allem an mobile Pflegekräfte, aber auch an lokale Dienstleister jeder Art und wird in den Varianten Pure (ab 14.990 Euro netto), Cargo (15.990 Euro) und Comfort (ab 16.990 Euro) angeboten.

Der Kofferraum fasst 766 Liter. Auch eine Anhängerkupplung gibt es, die mit 350 kg Zuglast und 75 kg Stützlast zugelassen ist. Optional wird auch eine externe 230V-Steckdose mit 1,8 kW angeboten, dank derer elektrische Geräte unterwegs aufgeladen werden können.



Das Cockpit besteht aus einem Digital-Screen, das Uhrzeit, Tempo, Ladestand der Batterie und die verbleibende Reichweite anzeigt. Das mittig angebrachte Touchscreen-Display vereint MP4-Player, Bluetooth-Funktion, Freisprecheinrichtung und Rückfahrkamera. Über einen Tempomat am Lenkrad lässt sich die Geschwindigkeit einstellen. Unterhalb des Displays sind die Drehschalter für Heizung, Klimaanlage und Lüftung nebeneinander angeordnet. Ein optisches Highlight ist das optionale gläserne Ausstelldach.



Für Sicherheit sorgen neben dem Fahrerairbag serienmäßig 3-Punkt-Gurte und ein Antiblockiersystem. In der Comfort-Version ist außerdem das Mobileye-Fahrerassistenzsystem inklusive Spurhalteassistent an Bord, das für die Varianten Pure und Cargo hinzugebucht werden kann.



Bestellt werden kann der Ari Soleno ab sofort mit einer Lieferzeit von rund 12 Wochen. Die Versionen Pure und Cargo verfügen über eine gesetzliche Garantie von 2 Jahren, welche auf Wunsch auf 4 Jahre verlängert werden kann. Der Soleno Comfort ist bereits mit einer auf 4 Jahre verlängerten Garantie ausgestattet und verfügt außerdem über Servolenkung und Klimaanlage. (aum)