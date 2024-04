Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Nachhaltig kann man die Entscheidung des Europaparlament nennen, zur Begrenzung von Nutzfahrzeugemissionen den Carbon Correction Factor (CCF) abzulehnen. Oder ist es doch mehr Trotz, mit dem in der vergangenen Woche eine der EU-Parlamentarier ihren Kampf gegen den Verbrennungsmotor auf diesem Weg fortsetzt? Wenn keine CCF gewährt werden, ist das der Todesstoß für klimafreundliche Bio-Diesel oder e-Fuels. Doch auch in ferner Zukunft wird die Welt nicht ohne Verbrennungsmotor auskommen. Allen Wünschen und Mehrheitsbeschlüssen zum Trotz: Klimaschutz braucht diese Kraftstoffe und die Europäer dafür den CCF.

Von den 509.255 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Elektroautos: US-Händler spricht Klartext

2. Toyota Land Cruiser kehrt zurück zu den Wurzeln

3. Opel zeigt erstmals den neuen Frontera

4. Mit dem Turbo auf Zeitreise

5. Der Skoda Kodiaq überschreitet Klassengrenzen

6. Opel-Autohäuser bekommen neue Corporate Identity

7. Xpeng setzt auf ein traditionelles Händlernetz

8. DS hybridisiert den 3er und den 4er

9. Lexus UX bekommt stärkeren Antrieb

10. Nissan Townstar Kastenwagen mit zweiter Sitzreihe



396.430 Fotos und 8665 Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Medien ausgeliefert. Bei den Fotos lag eines vom Toyota Land Cruiser 250 „First Edition“ vorn, bei den Videos das über den Mazda CX-80. (aum)