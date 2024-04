Lexus UX bekommt stärkeren Antrieb

Lexus spendiert dem UX einen stärkeren Hybridantrieb. Die Leistung steigt von 135 kW (184 PS) auf 146 kW (199 PS), die Typenbezeichnung wechselt von 250h auf 300h. An der Hinterachse der Allradvarianten kommt dabei anstelle des 5,3 kW (7 PS) starken Induktionsmotors nun ein 30 kW (41 PS) starker Permanentmagnetmotor zum Einsatz. Ein Lithiumionen-Akku mit 60 Zellen und 222 Volt ersetzt zudem bei allen Varianten die bisherige Nickel-Metallhydrid-Batterie. Die Normdurchschnittsverbräuche bewegen sich zwischen 5,0 und 5,7 Litern.

Der Lexus UX mit Frontantrieb beschleunigt in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, beim Allradmodell verkürzt sich die Spurtzeit gegenüber dem Vorgängermodell um 0,8 auf 7,9 Sekunden. Im Zentrum des Cockpits findet sich für die Einstiegsversion ein überarbeitetes, acht Zoll großes Multiinformationsdisplay. Ab der Executive Line wächst das volldigitale Display auf 12,3 Zoll. Neben der neuen Innenraumfarbe Pergamonweiß können sich Kunden auch für ein lederfreies Interieurpaket mit Stoff- oder Tahara-Kunstledersitzen sowie Kunstlederbezug an Schaltknauf und dem beheizbaren Lenkrad entscheiden. Eine Kamera auf der Lenksäule überwacht die Aufmerksamkeit des Fahrers.



Die Assistenzsysteme bekommen zwei neue Funktionen: Der proaktive Fahrassistent erkennt mittels Frontkamera potenzielle Gefahren bei niedriger Geschwindigkeit im Stadtverkehr – zum Beispiel querende Fußgänger, parkende Autos und Fahrradfahrer. Der Safe Exit Assist verhindert die so genannten Dooring-Unfälle: Bei einer drohenden Kollision mit einem Verkehrsteilnehmer, der sich von hinten nähert, wird das Entriegeln der Türen verhindert. (aum)