Erneut deutliche Bestmarke für die Autoren-Union Mobilität

Die Zahlen, die wir an dieser Stelle wöchtlich melden, sind zwar nicht die größten, aber die zuverlässigsten. Sie zu ermitteln braucht es keine Künstliche Intelligenz oder die natürliche Intelligenz Dutzender mit Scheren Zeitungen auswertender Studenten. Hier arbeitet ein einfaches elektronisches „Zählwerk“ am Ausgang unserer Datenbank. Das ermittelt per Adressabgleich die unique user/Leser und die p&c-Vorgänge ebenso wie die Downloads von Bilddateien, zählt bei jedem Besuch die Seiten und merkt sich die Zeit, die sich der einzelne user mit unseren Daten befasst und ermittelt die Menge der abgeflossenen Daten.

Von den 611.459 Texten der Woche waren dies die Top Ten:



704.289 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an die rund 300.000 Leser unserer Portale und an die Abnehmer in den Redaktionen aus, die mit ihren Medien für eine Vervielfachungen unserer Zahlen sorgen. Das Foto der Woche zeigt den Abarth 600e „Scorpionissima“; das Video der Woche steht das Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept vor. (aum).