Ein „differenziertes Bild“ haben wir im vergangenen Jahr auf der Automesse in New York wahrgenommen, vom Durchmarsch der Elektromobilität konnte keine Rede sein. Und dieser Eindruck hat sich dieses Jahr noch einmal deutlich verstärkt. Zwar ging der Titel „World Car Of The Year“ an ein Elektroauto, doch ansonsten dominieren eher die Verbrenner. (aum)