New York: Doppelsieg für Kia bei den World Car Awards

Erneuter Triumph für Korea: Nach Hyundai Ioniq 5 in 2022 und Hyundai Ioniq 6 in 2023 hat nun der EV9, der Top-SUV der Marke Kia, die begehrte Auszeichnung „World Car Of The Year“ errungen. Eine Jury von 100 weltweit aktiven Fachjournalisten hat das Elektroauto auf die Spitzenposition gewählt – vor Volvo EX30 und BYD Seal. Gleichzeitig holte sich der Kia EV9 die Auszeichnung „World Electric Car“.

„Dieser Award ist für uns die höchste Auszeichnung, die ein Auto überhaupt erreichen kann. Denn er zeigt, dass der EV9 ein Fahrzeug von globaler Bedeutung ist“, sagt Kia-Sprecher Jeff Jablansky. Der EV9 ist ein vollelektrischer, 502 cm langer SUV mit Hinterrad- oder Allradantrieb; seine Leistung liegt je nach Version zwischen 150 kW/204 PS und 283 kW/385 PS. Eine GT-Variante mit über 600 PS soll folgen.



In den weiteren Klassen wurde der kompakte Volvo EX30 zum „World Urban Car“ gekürt; der BMW 5er holte sich souverän den Sieg in der Kategorie „World Luxury Car“, und der Hyundai Ioniq 5 N deklassierte die Konkurrenz in der Kategorie „World Performance Car“. Überraschung beim Design: Der neue, futuristisch gezeichnete Toyota Prius schob sich vor den Ford Bronco und den Ferrari Purosangue.



In New York vor Ort waren unter anderem Hyundai-CEO Jaehoon Chang, Kia-Nordamerika-CEO Sean Yoon, Konzern-Chefdesigner Luc Donckerwolke, Hyundai-Chefdesigner Sangyup Lee und Kia-Chefdesigner Karim Habib.



Die diesjährigen „World Car Awards“ markieren das 20jährige Bestehen der renommierten Jury. Die Auszeichnungen werden traditionell am Morgen des ersten Pressetags der New Yorker Automesse bekanntgegeben. (aum)