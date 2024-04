Kia macht EV9 fit für Freizeit und Reise

Kia bietet für seinen siebensitzigen Elektro-SUV EV9 nun auch eine breite Palette an Reise- und Freizeitzubehör. Das Spektrum reicht dabei vom aufblasbaren Stand-up-Paddle-Board (360 Euro) über einen Aluminium-Dachträger (473 Euro) plus Dachbox (700 Euro) mit 390 Liter Nutzinhalt bis zu Trenngitter (326 Euro) und einer Schutzwanne für den Gepäckraum, in der nasse oder schmutzige Dinge deponiert werden können.

Darüber hinaus lässt sich an der abnehmbaren Anhängerkupplung (923 Euro) mit 2,5 Tonnen Anhängelast nicht nur ein Caravan oder Bootstrailer andocken, sondern auch ein Fahrradträger (635 Euro) befestigen. Er ist abklappbar mit Selbstverschluss, die Heckklappe lässt sich so noch öffnen, zudem komplett faltbar und einfach zu verstauen. Neben der abnehmbaren Anhängerkupplung wird im Laufe der zweiten Jahreshälfte auch eine elektrisch einfahrbare Kupplung zu haben sein. (aum)