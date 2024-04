Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Es geht immer noch um eine Grundsatzdiskussion: Ist aus nachhaltig gewonnenem Strom erzeugter Wasserstoff nicht doch zu wertvoll, als dass man ihm dem einfachen Bürger für klimaneutralen Kraftstoff in seinem Privatwagen überlassen dürfte? Oder ist er billig genug für eine weniger klimaschädigende für Luft- und Schifffahrt? Unabhängig von der Frage, ob die dazugehörende Wirkungsgraddiskussion angesichts grenzenlos vorhandener Sonnen- und ebenfalls kostenloser Windenergie überhaupt sinnvoll ist, könnte die nun sinnlos werden, wenn die Nachrichten stimmen, es gebe in der Tiefe der Erde genug natürlichen Wasserstoff für alles.

Von den 484.725 abgerufenen Textdateien waren die die Top Ten der Woche.



1. Wasserstoff aus natürlichen Quellen

2. Gute alte Mopedtradition: Es darf geschaltet werden

3. Mercedes-Benz schreibt die G-Klasse fort

4. Der Buchstabe hält, was er verspricht

5. Bundesrat stimmt für mehr Bio im Diesel

6. Honda: Alleinunterhalter und Steckertypen

7. VW Passat bekommt weitere Antriebe

8. Die Rückkehr einer fast ausgestorbenen Art?

9. Porsche Panamera: Einer bleibt auf der Strecke

10. Die großen Elektro-Vans von Stellantis kommen weiter



644.278 Foto- und 6374 Videodateien lieferte unsere Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus. Das Video der Woche zeigt den Lancia Ypsilon Cassina Hybrid, das Foto der Woche den Fiat E-Ducato. (aum)