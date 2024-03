Fast jeder fünfte Hausbesitzer will ein E-Auto kaufen

Hausbesitzer wollen mit ihrem eigenen Heim zur Energiewende beitragen. Fast jeder dritte Teilnehmer einer von Eon in Auftrag gegebenen Umfrage gab an, in den nächsten zwei Jahren eine Solaranlage anschaffen zu wollen. Als Hauptgründe werden die Senkung der Stromkosten und der Klimaschutz genannt. Für 28 Prozent spielt dabei auch das Laden eines Elektroautos eine Rolle. Nahezu jeder fünfte der rund 2000 befragten Hausbesitzer plant für diesen Zeitraum die Anschaffung eines batteriebetrieben Pkw (18 Prozent). (aum)