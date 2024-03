Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Am Freitag fiel im Bundesrat die Entscheidung: Die 10. Bundes-Immissionsschutzverordnung (10. BImSchV) sowie das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz (SaubFahrzeugBeschG) sind verabschiedet. Damit stehen künftig auch saubere Dieselkraftstoffe aus ausschließlich erneuerbaren Quellen zur Verfügung, wie HVO (Hydrierte Pflanzenöle) und e-Fuels. Das ist ein großer Erfolg für den Klimaschutz. Denn selbst wenn das Ziel der Bundesregierung von 15 Millionen E-Autos bis 2030 tatsächlich erreicht werden könnte, wären auf deutschen Straßen sonst immer noch rund 35 Millionen Fahrzeuge mit fossilen Kraftstoffen unterwegs.

Von den 464.850 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Fahrbericht Renault Scenic: Verdiente Auszeichnung

2. Skoda Epiq soll Einstieg in die E-Mobilität erleichtern

3. Fahrbericht Lamborghini Urus Perfomante: Die große Show

4. Kia EV9: Bärenstark und mächtig groß

5. E-Autos verlieren schneller an Wert

6. Mercedes-Benz Vision EQXX kommt mit 7,4 kWh aus

7. Freitags frei und der Strom kommt vom Dach

8. GTÜ testet Sommerreifen: Billig ist schlecht

9. China auf dem Vormarsch und BMW hält sich alles offen

10. Skoda Superb Combi: König der Kombis



375.506 Fotos und 7332 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und Kollegen in den Medien aus. Bei den Fotos landete eines vom Skoda Epiq auf Platz 1, bei den Videos die

Footage vom Audi A3 Allstreet. (aum)