BMW hat nach der Studie im vergangenen Jahr auf der IAA in München nun einen weiteren Ausblick auf die so geannte Neue Klasse gegeben. Statt einer Limousine handelt es sich diesmal um ein X-Modell. Das Derivat in Form eines „Sports Activity Vehicles“ soll bereits im kommenden Jahr in Ungarn in Produktion gehen. Der BMW Vision Neue Klasse X ist auch für bidirektionales Laden ausgelegt. (aum)