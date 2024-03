Seat ist wieder Partner von „The Voice Kids“

Seat begleitet zum vierten Mal die Talentshow „The Voice Kids“ bei Sat.1. Das TV-Format startet am Freitag in die zwölfte Staffel. Die Partnerschaft spiegelt sich in einer Kombination aus Sponsoring und Produktplatzierung wider, sowohl im Rahmen der Sendungen als auch auf den Internetseiten und den Social-Media-Kanälen. Dazu zählen unter anderem kurze Sponsorhinweise nach den Werbepausen. Zudem wird Seat im Rahmen der in den Sendungen eingespielten Homestories und als „Talent-Chauffeur“ im Einsatz sein. Im Rampenlicht steht diesmal der Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid. (aum)