Seat sponsort erneut „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“

Seat ist zum sechsten Mal Partner „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Die elfte Staffel der populären VOX-Musikshow startet bereits am kommenden Dienstag (23. April). In den begleitenden Werbetrailern wird das überarbeitete Kompakt-SUV Ateca im Mittelpunkt stehen. Ziel der Kooperation sei es, „Seat im Musikumfeld wieder mehr Visibilität zu geben und eines unserer erfolgreichsten Modelle in einer relevanten Zielgruppe zu inszenieren“, sagt Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing von Seat Deutschland.

In diesem Jahr führt erneut Johannes Oerding als Gastgeber durch die Sendung. Der Popsänger und Songschreiber begrüßt „Juli“-Frontfrau Eva Briegel, Soulsängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, „Broilers“-Frontmann Sammy Amara, den Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko. Darüber hinaus wird es ein Special mit Peter Maffay geben. (aum)