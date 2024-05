Mit Seat ins Tonstudio

Wenige Tage nach dem Finale der zwölften Staffel von „The Voice Kids“ wartet auf den Gewinner Jakob Hebgen das nächste große Ereignis: Gemeinsam mit Kooperationspartner Seat darf der 15-Jährige nun mit professioneller an einer Debütsingle feilen. Er wird in den „#SEATsounds Studios“ im Herzen von Frankfurt am Main seinen ersten Song produzieren. Zuletzt konnte die damals 14-jährige Emma – Gewinnerin der elften Staffel von „The Voice Kids“ – ihr Rap-Talent in dem hochwertig ausgestatteten Tonstudio unter Beweis stellen.

Seat begleitete die Sat.1-Show zum vierten Mal als Sponsor und mit Produktplatzierungen, in deren Mittelpunkt dieses Mal der Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid stand. (aum)