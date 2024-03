Bei Ducati läuft’s

Zwar wurden mit 58.224 Motorrädern nicht ganz so viele Fahrzeuge wie im Rekordjahr 2022 sowie 2021 abgesetzt, aber im vergangenen Jahr hat Ducati zum zweiten Mal in Folge einen Umsatz von über einer Milliarde Euro erzielt. Er lag zwar ebenfalls leicht unter dem Vorjahr, aber mit 112 Millionen Euro wurde 2023 der bislang höchste Gewinn erzielt. Er ist fast doppelt so hoch wie noch vor drei Jahren. Die Rentabiliät stieg auf 10,5 Prozent. Allein für dieses Jahr hat die Marke bereits sieben neue Modelle oder Derivate vorgestellt. (aum)