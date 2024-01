Wer baut den Peugeot 9X8 am schnellsten zusammen?

Zu einer besonderen Herausforderung rufen Peugeot und Lego auf. Gesucht werden fünf Herausforderer, die am 28. Februar in Rüsselsheim gegen einen Lego-Experten antreten. Ziel ist es, dem Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar von Lego Technic möglichst schnell zusammenzubauen. Er besteht aus 1775 Teilen. Der Sieger gewinnt eine einwöchige Reise samt einer Begleitperson zur Peugeot Ocean Trophy im Juni nach Griechenland. Der Zweitplatzierte fährt ebenfalls mit einer Begleitperson seiner Wahl zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans und hat Zutritt zur VIP-Lounge von Peugeot.

Bei dem Wettbewerb scheidet der nach zwei Stunden am weitesten zurückliegende Teilnehmer aus, dann nach einer Stunde der nächste. Nach fünf Stunden sind dann nur noch die beiden schnellsten Legobauer im Finale. Die Bewerbungsphase für das „Hyperbattle“ endet am 4. Februar (https://hyperbattle.peugeot.de/). Aus allen Anmeldungen werden fünf Kandidaten ausgewählt. In den Social-Media-Kanälen von Peugeot und Lego wird außerdem ein von Rennfahrer Nico Müller signiertes Exemplar des 9X8 als Bausatz verlost. (aum)