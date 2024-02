Skoda Superb Limousine startet ab 38.480 Euro

Nach dem Superb Combi öffnet Skoda nun auch den Konfigurator für die Limousine. Die vierte Generation steht in den Ausstattungslinien Essence, Selection sowie L&K zur Verfügung. Zunächst wird es drei Motor-Getriebe-Varianten geben, darunter auch den mit Allrad und 7-Gang-DSG kombinierten Topdiesel 2,0 TDI mit 193 PS (142 kW). Er treibt optional ab sofort auch den Superb Combi an.

Einstiegsaggregat ist der 1,5 TSI Mild-Hybrid, der ebenso wie der 2,0 Liter große Diesel 150 PS (110 kW) leistet. Die Topmotorisierung 2,0 TDI treibt Skodas Flaggschiff mit 193 PS (142 kW) an und verfügt grundsätzlich über Allradantrieb. 7-Gang-DSG haben alle Varianten gemein.



Die Preisliste für die Superb Limousine beginnt ab 38.480 Euro in der Ausstattung Essence, unter anderem serienmäßig mit 2-Zonen-Klimaautomatik, beheizbaren Vordersitzen sowie Rückfahrkamera. In puncto Konnektivität sind ein zehn Zoll großes Infotainmentdisplay mit Smartphone-Integration und das Digital Cockpit Plus hinter dem Lenkrad an Bord. Der Superb Combi in der Essence-Version kostet 1100 Euro mehr.



Der ab 42.000 Euro erhältliche Superb Selection fährt mit schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Das Interieur umfasst unter anderem 3-Zonen-Klimaautomatik beheizbare Komfortsitze inklusive Massagefunktion, Fahrlichtassistent und Regensensor. Dazu kommen neue oder verbesserte Assistenzsysteme, ein 13-Zoll-Infotainmentdisplay, das Digital Cockpit Plus, mehrere USB-C-Ladeanschlüsse mit bis zu 45 Watt Ladeleistung sowie eine Phonebox fürs induktive Laden des Mobiltelefons.



Die Nachnamen der Unternehmensgründer Laurin & Klement zieren traditionell die höchste Ausstattungslinie der jeweiligen Modellfamilie. Zu den serienmäßigen Highlights des Superb L&K ab 48.760 Euro zählen 18-Zoll-Alu-Felgen, Matrix-LED-Scheinwerfer, Komfortöffnung der elektrischen Heckklappe sowie die beheiz- und belüftbaren Ergo-Komfortsitze mit erweiterter Massagefunktion. Darüber fährt die Topversion mit Progressivlenkung, DCC Plus-Dämpfer, Canton-Soundsystem und Ambientebeleuchtung. (aum)