Bei Toyota treffen sich wieder die Kilometerkönige

Die Toyota Collection am Deutschlandsitz der Marke in Köln lädt am 7. Oktober zum fünften High-Mileage-Thementag ein. Von 10 bis 14 Uhr werden beim Public Opening der Fahrzeugsammlung wieder die Kilometerkönige gefeiert. Alle Besitzer eines Toyota oder Lexus ab 200.000 Kilometern auf dem Tacho (und weiteren 100.00er-Schritten)werden mit Urkunden und Aufklebern ausgezeichnet. Zusätzliche Überraschungen erwarten außerdem alle Teilnehmer mit extrem hohen Kilometerständen und außergewöhnlich weiten Anreisewegen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation des neuen Toyota C-HR, der noch nicht im Handel ist.

Auch die Toyota Collection verfügt über einige Dauerläufer. Dazu gehört ein Lexus LS 400 von 1993, der mit erstem Motor und erstem Getriebe eine Million Kilometer zurückgelegt hat. Diese Marke erreichte vor einigen Jahren auch ein Prius pannenfrei als Taxi im Wiener Großstadtverkehr wurde. Bei kostenfreien Führungen durch die Ausstellung finden sich weitere Kilometerfresser.



Eintritt und Parkplatz sind beim Public Opening der Toyota Collection wie immer kostenfrei. Das besondere an der rund 75 Autos umfassenden Sammlung: Einstiegen ist ausdrücklich erlaubt.



Ebenfalls geöffnet ist an diesem Tag für Einzelbesucher das benachbarte Motorsportmuseum von Toyota Gazoo Racing Europe. Das Ticket zum Preis von 30 Euro gibt es online (www.tgr-europe.com/museum). (aum)