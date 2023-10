Toyotas Kleinste kommen groß raus

Grund zum Feiern gibt es beim nächsten Public Opening der Toyota Collection: Vor 50 Jahren kam der Toyota Starlet auf den Markt und legte den Grundstein für viele weitere erfolgreiche Kleinwagen der Marke. Um sie und den Urahnen dreht es sich am 4. November von 10 bis 14 Uhr bei freien Eintritt am Deutschland-Sitz des Unternehmens in Köln.

In Japan zeigte der Toyota Publica schon 1961, wie ein zukunftsweisender Kleinwagen für das urbane Leben aussehen könnte, es vergingen aber noch zwölf Jahre bis der Publica dann in der sportiven Fastback-Version Starlet zur frühen Stilikone unter den Kleinwagen wurde. In Deutschland hieß er zunächst schlicht Toyota 1000, machte sich aber durch hohe Zuverlässigkeit und seine serienmäßige Komfortausstattung, die sogar ein Audiosystem umfasste, einen Namen. Mit Familientauglichkeit im handlichen 3,70-Meter-Format überraschte dann 1978 der Starlet, den es als drei- und fünftüriges Fastback sowie als fünftürigen Kombi gab. Ein neues Kapitel läutete dann 1999 der Nachfolger ein: Der Yaris wurde als erster kompakter Toyota in Europa designt und gebaut. Sportlicher Spaß war auch garantiert: Der „Toyota Yaris Cup“ entwickelte sich zur renommierten Talentschmiede für den Motorsportnachwuchs. Und auch einen technischen Meilenstein setzte der Yaris: 2012 startete er als erster Kleinwagen mit Hybridantrieb.



Beim großen Kleinwagen-Thementag in der Toyota Collection können Publica, Starlet und Yaris sowie ein Yaris Cup-Racer hautnah erlebt werden. Aber auch schrille Showcars wie der 2,99 Meter kurze Toyota iQ als rollende Discokugel und als Cup Car oder das zum Lowrider umgebaute Concept Car Aygo Crazy sowie das JDM-Sportcoupé Toyota Sera mit Glaskabine und Scherentüren sind in der Ausstellung zu sehen, bei der die Autos nicht hinter Absperrungen stehen.



Auch dieses Mal dürften sich auf dem Parkplatz wieder jede Menge Toyota-Fahrer mit den unterschiedlichsten Autos versammeln. Zudem hält die Veranstaltung noch eine kleine Überraschung bereit: Der neue Luxus-Van LM von Lexus feiert beim Schautag sein Deutschlanddebüt. (aum)