Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo hat mit ihrer „Geldstrafe“ fürs SUV-Parken für Ausländer und Pendler aus den Provinzen sich selbst und das Segment der SUV erneut erfolgreich in die Medien gehoben. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) führt in seinen Statistiken mehr als 100 Fahrzeugmodelle als SUV und meldet als besonders erfolgreiche Modelle VW T-Cross und T-Roc, Smart, Mercedes GLA, Hyundai Kona, Mazda CX-30, Audi Q2, BMW iX und X1 oder den Fiat 600. Sind die auch gemeint? Oder geht es nur um die viel kleinere Gruppe der Geländewagen? Die Kriterien für eine Park-Pönale hierzulande werden spannend zu beobachten sein.

Von den 507.543 abgerufenen Texte waren die die Top Ten der Woche:



1. 2030 werden mehr Verbrennungsmotoren gebaut als heute

2. Dacia schickt den Sandrider an den Start

3. Porsche Taycan bringt es auf fast 590 Kilometer

4. Das größte Nutzfahrzeugwerk der Welt

5. Campen ohne Hindernisse

6. Eine Ducati im Zeichen der Fingermalerei

7. Das Hydrocycle soll Ende nächsten Jahres fahren

8. Zwölf Prozent mehr Leistung für den Toyota Yaris

9. Mazda gibt beim Wankel wieder Gas

10. Kommentar: Die Jagd auf parkende Dinos



498.535 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und unsere Kollegen in den Medien aus. Bei den Videos lag das Footage zum Audi Q7 vorn, bei den Fotos eines vom Dacia Sandrider. (aum)