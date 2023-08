Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die Alte Welt hat ihre spektakulärsten Auftritte einmal im Jahr in der Neuen Welt. Im kalifornischen Monterey treffen wohlhabende bis superreiche Oldtimer wahlweise auf klassische Autos oder auf automotive Super- und Traumkarossen. Von Verkehrswende ist dann weniger die Rede als von Höchst-Preisen bei den Classic Cars und Höchstleistung bei den neuen Boliden. Die Monterey Car Week, Pebble Beach und der Concours d’Elegance mögen noch lange zum Träumen verlocken oder Aktivisten provozieren.

Von den 361.926 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Stärkster und schnellster Ford Mustang auf der Straße

2. Im Rückspiegel: Als aus Limousine und Lieferwagen ein Caravan wurde

3. Wie ZF die Probleme der Elektromobilität löst

4. Scheinwerfer-Tuning für Wohnmobile: Mehr Licht!

5. Neue Speerspitze aus Affalterbach

6. Mahle verkauft sein Thermostate-Geschäft

7. Neue Audi-Dienstwagen für die FC Bayern-Stars

8. Interview mit Euro-Leasing-CEO Jörg Pape: „Mobilität bezahlbar halten“

9. Praxistest Mitsubishi ASX: Mit französischem Steigbügelhalter

10. IAA Mobility: „Nur wer vor Fachleuten glänzt, kann Kunden gewinnen“



141.789 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Leser und an die Abnehmer in den Redaktionen aus: Bei den Fotos war das vom Prototyp des Porsche Cayenne Plug-in-Hybrid mit V8-Motor am erfolgreichsten, bei den Videos der Teaser zum Volvo EM90. (aum)