Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Wir hatten das Thema an dieser Stelle schon. Dieses Mal hilft die Fußball-EM bei der Beschreibung: Entlarvend, mit welchen Fouls die Freunde der Elektro-only-Blase einen Durchbruch bei alternativen Kraftstoffen verhindern wollen. Jetzt versuchte es die Deutsche Umwelthilfe wieder mit einem taktischen Foul und hat von der Fachwelt Gelb kassiert für den Versuch, mit fragwürdigen Daten und Unterstellungen Zweifel am fast klimaneutralen Diesel HVO100 in die Medien zu tragen. Auch die Brüsseler Lobbyisten von „transport & environtment“ hatten das schon mit getürkten Kraftstoffen bei den e-Fuels versucht. Sind beides Hinweise auf die wachsende Panik im E-Echoraum, es könne noch Anderes geben?

Von den 614.039 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Praxistest Fiat Topolino: IPNV statt ÖPNV

2. Mercedes macht die Small Vans lang

3. Dieses Auto ist nicht zu schlagen

4. Lang lebe der Roadster

5. Mitsubishi zeigt mehr Gesicht

6. VW Golf R: Doppel-Spitze für den Kompakt-Klassiker

7. Optik, Motor und Preis stimmen

8. Vorstellung Citroën C3 Aircross: Attacke im B-Segment

9. Soft- statt Hardware – Bosch wird zum Programmierer

10. Toyota GR Yaris: Extra-Power für den Kraftzwerg



564.714 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und unsere Kollegen in den Medien aus. Bei den Fotos lag vergangene Woche eines vom Toyota Prius ganz vorn, bei den Videos eines vom Citroen e-C3. (aum)