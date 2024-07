Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

In der Automobilindustrie führt die aktuelle J.D. Power-Qualitätsstudie mit Lob und Tadel aus den USA jetzt zu Diskussionen. Denn diese Mischung aus TÜV-Report und großen Befragungen von Werkstätten und Kunden führt zu Ergebnissen, die den Markt verändern können. Traditionell sehen deutsche Autos dabei nicht gut aus. So liegt Porsche als bester auf Platz sieben und der Monster-Truck Ram auf Platz 1. Jeder optimiert eben für seinen Kundenkreis. Wäre doch mal spannend, den Ram an europäischen Marktstäben zu messen.

420.032 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und an die Redaktionen aus, die unser Material verwenden. Das Foto der Woche zeigt den Hyundai Santa Fe, das Video der Woche den Skoda Enyaq bei seiner Tour 33.000 Kilometer durch Afrika. (aum)