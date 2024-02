Alfa Romeo zollt seiner Heimat Tribut

Mit der Sonderserie Tributo Italiano wertet Alfa Romeo seine Modelle Tonale, Giulia und Stelvio auf. Die neue Ausstattung übernimmt für unbestimmte Zeit die Rolle der Top-Ausstattung in den drei Baureihen. Dazu gehören unter anderem Applikationen in den italienischen Farben, neue Ledersitze, das aktive Fahrwerk und eine Premium-Audioanlage. Die Antriebe bleiben unverändert. Die drei Modelle werden in den italienischen Farben Grün, Rot und Weiß ausgeliefert. Im Sommer kommt mit dem Milano zudem er erste „Elektriker“ der Marke als Einstiegsmodell auf den Markt. (aum)