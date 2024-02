Editionsmodell zum 67. Geburtstag

Fiat feiert die Präsentation des 500 am 4. Juli 1957 mit einem Sondermodell des aktuellen Cinquecento. Der Fiat 500 „Collezione 1957“ wird in einer Auflage von 1957 Stück gebaut und ist ausschließlich als Cabriolet mit elektrisch betätigtem Stoffverdeck. Er trägt die exklusive Bicolore-Lackierung in Gelato Weiß und Tau Grün. Zur Serienausstattung zählen außerdem unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Diamantfinish in Weiß, verchromte Spiegelkappen und die im hinteren Fenster gedruckte Silhouette des 500er. Den Innenraum zeichnen elfenbeinfarbene Sitze mit Leder-Einsätzen von Poltrona Frau und eingeprägtem Logo „ONE OF 1957“. Die Armaturentafel ist mit Holz verkleidet. Eine Plakette auf dem Mitteltunnel trägt die individuelle Produktionsnummer.

In Deutschland wird der Fiat 500 Collezione 1957 ausschließlich mit dem 70 PS (51 kW) starken Dreizylinder-Mildhybrid angeboten. Er kostet hierzulande 26.490 Euro. Erhältlich ist das Sondermodell nur in ausgewählten europäischen Märkten sowie in Japan. (aum)