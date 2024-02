Kirstin Zeidler ist neue Leiterin der UDV

Kirstin Zeidler ist neue Leiterin der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Sie folgt nach 18 Jahren auf Siegfried Brockmann, der in den Ruhestand geht.

Kirstin Zeidler hat seit 2010 beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft verschiedene Führungspositionen in der Abteilung Kommunikation inne gehabt. Sie war vor dem GDV beim ADAC, der Versicherungskammer Bayern und dem früheren Versicherer Deutscher Ring tätig. In ihrer neuen Funktion berichtet die gelernte Betriebswirtin an die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. (aum)