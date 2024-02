BMW stellt Hallen für E-Antriebe in Steyr fertig

BMW hat die neuen Hallen für die Produktion von Elektromotoren im österreichischen Werk Steyr fertiggestellt. In ihnen sollen ab Herbst nächsten Jahren die Antriebe für die so genannte Neue Klassen gebaut werden, die 2026 auf den Markt kommt und in München gebaut wird. Die Jahreskapazität beträgt rund 600.000 E-Antriebe. Zunächst startet im Sommer die Vorserienfertigung. Bis dahin werden in Steyr noch rund 300 Maschinen und Anlagen im Wert von über einer halben Milliarde Euro aufgebaut. (aum)