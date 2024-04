Haus und Elektroauto als gemeinsames Energie-Ökosystem

Eon (Eigenschreibweise: E.ON) und BMW arbeiten daran, Elektroauto und Zuhause langfristig in ein smartes Energiesystem der Zukunft zu integrieren. Erster Schritt der strategischen Zusammenarbeit ist die Schaffung eines Lade-Ökosystems, das es den Kunden ermöglicht, ihre BMW- und Mini-Fahrzeuge intelligent und automatisiert in die heimische PV-Anlage und die Verbraucher im Gebäude einzubinden.

Kernelement dafür das „Connected Home Charging“-Package von BMW, das ab sofort über den Fahrzeug-Konfigurator bestellt werden kann. Damit lässt sich die Solaranlage für das so genannte solare Überschussladen nutzen, bei dem das E-Auto mit der selbst produzierten Energie vom Dach lädt. „Weil grünes Fahren nicht ohne grünes Laden funktioniert, freue ich mich, dass wir gemeinsam mit BMW im ersten Schritt nicht nur Energiemanagement, sondern auch solares Laden für Fahrerinnen und Fahrer von elektrischen BMW und Minis anbieten können“, sagt Mathias Wiecher, CCO von Eon Drive.



So könnten E-Mobilisten selbst entscheiden, ob sie bevorzugt mit dem eigenen Solarstrom laden möchten. In Deutschland haben laut eine Eon-Umfrage bereits 67 Prozent der E-Autofahrer mit Eigenheim eine Solaranlage. „Entsprechend sind wir überzeugt, dass unsere gemeinsame Connected Home Charging Lösung vielen Menschen einen Mehrwert für noch effizientere Energienutzung bieten kann“, so Wiecher.



Der Preis für das Package beträgt für Kunden in Deutschland je nach Installationsaufwand vor Ort ab 1769 Euro. Auch für alle bereits vor April 2024 ausgelieferten E-Fahrzeuge von BMW und Mini sowie sämtliche Plug-In-Hybride kann die Bestellung via Händler geordert werden. Pilotmärkte sind Deutschland, Österreich, Italien, Dänemark, Schweden und Norwegen.



Im Rahmen der Zusammenarbeit von Eon und BMW sollen künftig weitere Anwendungen realisiert werden. So etwa das kostenoptimierte Laden, um abhängig von tagesaktuellen Preisentwicklungen am Strommarkt zu bestimmten Zeiten besonders preisgünstig zu laden. Und mit der Einführung der BMW Neuen Klasse ab 2025 soll auch das bidirektionale Laden integriert werden, bei dem die Batterie des E-Autos als Energiespeicher dient, um den gespeicherten Strom später wieder in das Netz einzuspeisen oder im eigenen Haushalt zu nutzen. (aum)