Sourour Stanke verstärkt die Konzernkommunikation

Sourour Stanke (44) stößt als Leiterin der Hauptabteilung „Strategie, Services, Media House, Marktkommunikation Europa, China“ zum Führungskreis der globalen Konzernkommunikation von BMW.

Sourour Stanke verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in global agierenden Unternehmen, unter anderem bei Siemens und Linde. Seit 2017 war sie als Head of Corporate Communications & Government Affairs bei Giesecke + Devrient tätig. Sie berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an den Generalbevollmächtigten der BMW Group und Bereichsleiter Konzernkommunikation und Politik, Maximilian Schöberl. (aum)